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Нападающий «Миннесоты» Капризов пообещал больше бросать по воротам

Нападающий «Миннесоты» Капризов пообещал больше бросать по воротам
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во время общения с журналистом Майклом Руссо по видеосвязи дал обещание улучшить статистику бросков. В этом сезоне 23-летний россиянин сделал 35 бросков в 19 матчах.

«Капризов дал нам слово, что будет стараться бросать больше. Он рассказал, что его отец говорит ему то же самое», — написал Руссо в «Твиттере».

23-летний Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 17 (6+11) очков в 19 встречах регулярки при показателе полезности "+8". В среднем за матч Кирилл проводит на льду 18 минут 23 секунды.

Напомним, что вчера, 2 марта, «Чемпионат» совместно с официальным сайтом НХЛ на русском языке признал Капризова третьей звездой февраля среди российских игроков лиги.

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