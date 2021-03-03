Нападающий «Миннесоты» Капризов пообещал больше бросать по воротам

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во время общения с журналистом Майклом Руссо по видеосвязи дал обещание улучшить статистику бросков. В этом сезоне 23-летний россиянин сделал 35 бросков в 19 матчах.

«Капризов дал нам слово, что будет стараться бросать больше. Он рассказал, что его отец говорит ему то же самое», — написал Руссо в «Твиттере».

23-летний Капризов проводит дебютный сезон в НХЛ. На его счету 17 (6+11) очков в 19 встречах регулярки при показателе полезности "+8". В среднем за матч Кирилл проводит на льду 18 минут 23 секунды.

Напомним, что вчера, 2 марта, «Чемпионат» совместно с официальным сайтом НХЛ на русском языке признал Капризова третьей звездой февраля среди российских игроков лиги.