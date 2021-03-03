Василевский оформил третий шат-аут подряд. Он не пропускает голов на протяжении 200 минут

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч состоялся в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой гостей со счётом 2:0.

За «Тампу» забивали Ондржей Палат и Янни Гурд. Российский защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями. Голкипер Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Российский вратарь провёл третий кряду матч на ноль, отразив за это время 73 броска. В последний раз Василевский пропускал шайбу 23 февраля во встрече с «Каролиной Харрикейнз». Текущая сухая серия Андрея составляет 200 минут 45 секунд.

Напомним, что вчера, 2 марта, «Чемпионат» совместно с официальным сайтом НХЛ на русском языке признал голкипера первой звездой февраля среди российских игроков лиги.