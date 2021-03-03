Нападающий «Авангарда» Семёнов: никакой конкуренции между спецбригадами у нас нет

Нападающий «Авангарда» Кирилл Семёнов дал комментарий после матча серии первого раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом» (3:0, 1-0).

«Большинство мы стремимся забивать в каждой попытке. Не смотрим на другие команды, кто как разыгрывает, а гнём свою линию. Большинство — ключевой компонент в плей-офф. Никакой конкуренции между спецбригадами у нас нет. Каждый гол — командный, а не чей-то в отдельности. Кто-то заработал большинство, кто-то – реализовал», – цитирует Семёнова пресс-служба КХЛ.

Шайбы в составе победителей забросили Сергей Толчинский, Оливер Каски и Кирилл Семёнов. Свой первый шат-аут в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина оформил голкипер «Авангарда» Игорь Бобков, который совершил 22 сейва. Вратарь «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 35 бросков из 38.