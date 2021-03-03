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Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по серии шат-аутов в матчах с одной командой

Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по серии шат-аутов в матчах с одной командой
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч состоялся в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой гостей со счётом 2:0.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Российский вратарь провёл третий кряду матч на ноль, отразив за это время 73 броска. В последний раз Василевский пропускал шайбу 23 февраля во встрече с «Каролиной Харрикейнз». Текущая сухая серия Андрея составляет 200 минут 26 секунд.

Примечательно, что Василевский также установил рекорд «Тампы» по серии шат-аутов в матчах с одной командой. Андрей третий раз кряду оставил ворота в неприкосновенности во встрече с «Далласом» (шестой матч финала Кубка Стэнли 2020 года и два матча в регулярном чемпионате сезона-2020/2021). Российский голкипер стал первым вратарём в истории «молний», кому удалось трижды кряду отыграть на ноль с одной и той же командой.

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