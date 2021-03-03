Фокс — о победе: когда возникала опасность, «Рейнджерс» получали большие сейвы от Шести

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Адам Фокс после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» (3:2) отметил вклад в результат российского голкипера Игоря Шестёркина.
«При счёте 3:1 нет смысла всё время думать о нападении. Мы играли с мыслью, что нам нужно выстоять, не сломаться. У соперника не было много бросков, а когда возникала опасность, то мы получили большие сейвы от Шести», — отметил Фокс.
В составе победителей забивали российский форвард Павел Бучневич, а также Алексис Лафренье и Крис Крайдер. Первый номер драфта НХЛ-2020 Лафренье забил третий гол в нынешнем сезоне, причём во всех матчах, когда он отличался, его команда праздновала итоговый успех. В 20 матчах в активе 19-летнего канадца стало 5 (3+2) очков при показателе полезности «-6».
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