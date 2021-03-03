Василевскому не хватает двух минут без пропущенных шайб до нового клубного рекорда «Тампы»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» встречался с «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч состоялся в Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершился победой гостей со счётом 2:0.



Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Российский вратарь провёл третий кряду матч на ноль, отразив за это время 73 броска. В последний раз Василевский пропускал шайбу 23 февраля во встрече с «Каролиной Харрикейнз». Текущая сухая серия Андрея составляет 200 минут 26 секунд.

Клубный рекорд «Лайтнинг» по этому показателю принадлежит Джону Грэму (202 минуты 46 секунд). Таким образом, уже в первом периоде следующего матча Василевский имеет прекрасный шанс превзойти достижение Грэма. Для этого ему необходимо провести 2 минуты 20 секунд без пропущенных голов.