Аткинсон вышел на второе место в НХЛ по голам в меньшинстве с момента своего дебюта в лиге

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» встречался с «Детройт Ред Уингз». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 4:1.



В составе победителей забивали Кэм Аткинсон, Райли Нэш, Джек Рослович и Бун Дженнер. Американский форвард Аткинсон забросил 16-ю шайбу за карьеру в «Коламбусе» при игре в меньшинстве, что является вторым результатом в лиге с момента дебюта Кэма в лиге (сезон-2011/2012).

Лидирует в НХЛ по голам в меньшинстве за последние 10 лет нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан (23). Второе место делят Аткинсон, нападающий «Даллас Старз» Эндрю Кольяно и находящийся в статусе свободного агента Михаэль Грабнер.