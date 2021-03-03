Аткинсон вышел на второе место в НХЛ по голам в меньшинстве с момента своего дебюта в лиге
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» встречался с «Детройт Ред Уингз». Матч состоялся в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершился победой хозяев со счётом 4:1.
В составе победителей забивали Кэм Аткинсон, Райли Нэш, Джек Рослович и Бун Дженнер. Американский форвард Аткинсон забросил 16-ю шайбу за карьеру в «Коламбусе» при игре в меньшинстве, что является вторым результатом в лиге с момента дебюта Кэма в лиге (сезон-2011/2012).
Лидирует в НХЛ по голам в меньшинстве за последние 10 лет нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан (23). Второе место делят Аткинсон, нападающий «Даллас Старз» Эндрю Кольяно и находящийся в статусе свободного агента Михаэль Грабнер.
Американский форвард Кэм Аткинсон установил рекорд «Коламбуса» по голам в меньшинстве
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