Коулман: сейчас Василевский просто лучший вратарь в НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:0) назвал Андрея Василевского лучшим вратарём в лиге.
«Сейчас Василевский просто лучший вратарь в лиге», — сказал Коулман.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Российский вратарь провёл третий кряду матч на ноль, отразив за это время 73 броска. В последний раз Василевский пропускал шайбу 23 февраля во встрече с «Каролиной Харрикейнз». Текущая сухая серия Андрея составляет 200 минут 26 секунд.
Клубный рекорд «Лайтнинг» по этому показателю принадлежит Джону Грэму (202 минуты 46 секунд). Таким образом, уже в первом периоде следующего матча Василевский имеет прекрасный шанс превзойти достижение Грэма. Для этого ему необходимо провести 2 минуты 21 секунду без пропущенных голов.
- 3 марта 2021
-
11:20
-
11:06
-
10:51
-
10:30
-
10:05
-
09:48
-
09:30
-
09:01
-
08:45
-
08:17
-
08:02
-
07:44
-
07:25
-
07:13
-
07:01
-
06:56
-
06:44
-
06:42
-
06:37
-
06:25
-
06:21
-
05:42
-
05:39
-
05:35
-
05:31
-
05:26
-
04:54
-
04:27
-
04:17
-
03:24
-
01:26
- 2 марта 2021
-
23:54
-
23:11
-
23:00
-
22:55