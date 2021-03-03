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Коулман: сейчас Василевский просто лучший вратарь в НХЛ

Коулман: сейчас Василевский просто лучший вратарь в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Блейк Коулман после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (2:0) назвал Андрея Василевского лучшим вратарём в лиге.

«Сейчас Василевский просто лучший вратарь в лиге», — сказал Коулман.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Российский вратарь провёл третий кряду матч на ноль, отразив за это время 73 броска. В последний раз Василевский пропускал шайбу 23 февраля во встрече с «Каролиной Харрикейнз». Текущая сухая серия Андрея составляет 200 минут 26 секунд.

Клубный рекорд «Лайтнинг» по этому показателю принадлежит Джону Грэму (202 минуты 46 секунд). Таким образом, уже в первом периоде следующего матча Василевский имеет прекрасный шанс превзойти достижение Грэма. Для этого ему необходимо провести 2 минуты 21 секунду без пропущенных голов.

«Он играет просто нереально!» У Василевского уже три шат-аута подряд и 200 «сухих» минут
«Даллас» не может забить россиянину, начиная с пятого матча финала Кубка Стэнли.
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