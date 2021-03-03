Тренер вратарей «Тампы»: Василевский выиграл Кубок Стэнли, это помогло удачно начать сезон

Тренер вратарей «Тампа-Бэй Лайтнинг» Франц Жан оценил удачный старт в нынешнем регулярном чемпионата голкипера Андрея Василевского.

«Тот факт, что Василевский выиграл Кубок Стэнли, осуществил свою мечту, помог так сильно начать нынешний сезон. Регулярный чемпионат подтвердил справедливость проделанной Андреем работы, это сделало для него более комфортным вход в новый сезон.

Василевский научился регулировать свою нагрузку, сейчас он уже знает, когда нужно пропустить утреннюю раскатку. Фактор опыта чрезвычайно важен на этой позиции, и 4-5 лет в НХЛ, плюс выигранный трофей — всё это придало ему уверенности в том, что он поступает правильно», — сказал тренер вратарей Франц Жан в интервью The Athletic.

Василевскому не хватает двух минут без пропущенных шайб до нового клубного рекорда «Тампы»