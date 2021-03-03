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The Athletic: Василевский — главный кандидат на «Везину» и претендент на «Харт Трофи»

The Athletic: Василевский — главный кандидат на «Везину» и претендент на «Харт Трофи»
Хоккей / НХЛ 0
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Обозреватель авторитетного североамериканского издания The Athletic Дом Лущишин составил рейтинг претендентов на основные индивидуальные награды НХЛ на конец февраля 2021 года. В качестве критерия выступил показатель GSVA (Game Score Value Add — уровень добавленной ценности в игру команды).

Так, среди претендентов на «Харт Трофи» (самый ценный игрок сезона) первым номером идёт центрфорвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (GSVA — 1,81). На втором месте следует вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский (1,73), затем форварды «Торонто Мэйпл Лифс» Митчелл Марнер (1,59) и Остон Мэттьюс (1,54).

В рейтинге голкиперов, который определяет претендентов на «Везину» (приз лучшему вратарю), Василевский является лидером. Затем следует Марк-Андре Флёри из «Вегас Голден Найтс» (1,46) и Филипп Грубауэр из «Колорадо Эвеланш» (1,26), а замкнул топ-10 Семён Варламов из «Нью-Йорк Айлендерс» (0,44).

Стоит отметить, что данный рейтинг был составлен до последнего матча «Тампы» с «Даллас Старз», в котором Василевский в третий раз подряд оформил «сухарь».

Андрей Василевский установил рекорд «Тампы» по серии шат-аутов в матчах с одной командой
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