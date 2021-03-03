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Лебрюн: между Тортореллой и «Коламбусом» нет никаких переговоров о продлении контракта

Лебрюн: между Тортореллой и «Коламбусом» нет никаких переговоров о продлении контракта
Хоккей / НХЛ 0
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Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн прокомментировал ситуацию в «Коламбус Блю Джекетс», где завершается контракт у нынешнего главного тренера команды Джона Тортореллы.

«Его договор истекает после окончания сезона. Кекяляйнен заявил, что нет никаких переговоров о продлении, виной чему финансовые проблемы, вызванные коронавирусом. При этом я не на сто процентов уверен, что сам Торторелла до начала нынешнего сезона хотел продлевать срок своего контракта с «Коламбусом», — отметил Лебрюн в эфире TSN Insider Trading.

Стоит напомнить, что недавно Торторелла отказался отвечать на вопрос журналистов, готов ли он прекратить работать с «Коламбусом», заявив, что не комментирует вопросы, которые от него не зависят. На данный момент «мундиры» не попадают в зону плей-офф, отставая от замыкающего её «Чикаго» на пять очков и имея на один сыгранный матч больше. Зарплата Тортореллы в «Блю Джекетс» составляет $ 2,5 млн в год.

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