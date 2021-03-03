«Трактор» представил форму на плей-офф. Основой концепции стала тема космоса

«Трактор» представил форму на розыгрыш Кубка Гагарина 2021 года. Основой визуальной концепции была выбрана тема космоса.

«Юрий Гагарин сделал ближе мечту всего человечества и приблизил ее к реальности. Мечтой «Трактора» был и остается Кубок Гагарина – главный трофей лиги, поэтому после года вне плей-офф «чёрно-белые» вновь готовы бросить вызов всем остальным клубам в КХЛ.

Центральный новый элемент джерси – паттерн, показывающий гиперпространственный прыжок, визуализирующий главный тезис клубной кампании. Гиперпрыжок является одной из важных фантастических тем быстрого перехода корабля в другую галактику или будущее, что и удалось «Трактору» в хоккейном космосе КХЛ за прошедший год.

Фраза «Через тернии к звёздам»/Per aspera ad astra, расположенная на внутреннем вороте формы, несет в себе символизм, который определил главный тренер команды Анвар Гатиятулин – только через работу и труд можно достичь вершин. «К звёздам» – основной тезис, легший в основу всей концепции. Неотъемлемой частью «Трактора» сегодня является стремление к достижению максимального результата и высшим результатам, что прекрасно раскрывается в центральном элементе космической тематики – небесных светилах, страсть к покорению которых была и есть в умах человечества.

03.03.2021 – дата старта розыгрыша Кубка Гагарина для «Трактора», расположенная на правом рукаве игровой формы Vostok 1 – отсылка к первому кораблю, позволившему человеку отправиться в космос. Именно на нём Юрий Гагарин, приложив сверхъестественные усилия, смог преодолеть земное притяжение и приблизится к звёздам.

Также чёрно-белые получили специальные номера, разработанные в основной клубной сетке, но имеющие чуть иной трафарет и характер, напоминающий космическую тематику», – говорится в сообщении клуба.

Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Трактора».