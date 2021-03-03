«Трактор» представил форму на плей-офф. Основой концепции стала тема космоса

«Трактор» представил форму на розыгрыш Кубка Гагарина 2021 года. Основой визуальной концепции была выбрана тема космоса.
«Юрий Гагарин сделал ближе мечту всего человечества и приблизил ее к реальности. Мечтой «Трактора» был и остается Кубок Гагарина – главный трофей лиги, поэтому после года вне плей-офф «чёрно-белые» вновь готовы бросить вызов всем остальным клубам в КХЛ.
Центральный новый элемент джерси – паттерн, показывающий гиперпространственный прыжок, визуализирующий главный тезис клубной кампании. Гиперпрыжок является одной из важных фантастических тем быстрого перехода корабля в другую галактику или будущее, что и удалось «Трактору» в хоккейном космосе КХЛ за прошедший год.
Фраза «Через тернии к звёздам»/Per aspera ad astra, расположенная на внутреннем вороте формы, несет в себе символизм, который определил главный тренер команды Анвар Гатиятулин – только через работу и труд можно достичь вершин. «К звёздам» – основной тезис, легший в основу всей концепции. Неотъемлемой частью «Трактора» сегодня является стремление к достижению максимального результата и высшим результатам, что прекрасно раскрывается в центральном элементе космической тематики – небесных светилах, страсть к покорению которых была и есть в умах человечества.
03.03.2021 – дата старта розыгрыша Кубка Гагарина для «Трактора», расположенная на правом рукаве игровой формы Vostok 1 – отсылка к первому кораблю, позволившему человеку отправиться в космос. Именно на нём Юрий Гагарин, приложив сверхъестественные усилия, смог преодолеть земное притяжение и приблизится к звёздам.
Также чёрно-белые получили специальные номера, разработанные в основной клубной сетке, но имеющие чуть иной трафарет и характер, напоминающий космическую тематику», – говорится в сообщении клуба.
Видео можно посмотреть в официальном «инстаграме» «Трактора».
- 3 марта 2021
-
13:45
-
13:31
-
13:18
-
13:07
-
12:53
-
12:47
-
12:25
-
12:06
-
11:47
-
11:46
-
11:20
-
11:06
-
10:51
-
10:30
-
10:05
-
09:48
-
09:30
-
09:01
-
08:45
-
08:17
-
08:02
-
07:44
-
07:25
-
07:13
-
07:01
-
06:56
-
06:44
-
06:42
-
06:37
-
06:25
-
06:21
-
05:42
-
05:39
-
05:35
-
05:31