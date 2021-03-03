Матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания в память о Юрии Розанове

Матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги 3 марта начнутся с минуты молчания в память о Юрии Розанове, сообщается на официальном сайте организации.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Юрия Розанова. 3 марта 2021 года на 60-м году ушёл из жизни известный спортивный комментатор Юрий Розанов. Работу на телевидении Розанов начал в 1996 году, за более чем 20-летнюю карьеру он работал на множестве крупных турниров, включая молодежные чемпионата мира по хоккею и матчи КХЛ.



Розанов и Сергей Крабу получили телевизионную премию «ТЭФИ-2011» в номинации «Спортивный комментатор, ведущий спортивной программы». В октябре прошлого года Розанов был удостоен приза «Сила в движении» на церемонии вручения национальной премии «Голос спорта», учреждённой Российской ассоциацией спортивных комментаторов (РАСК) при поддержке Олимпийского комитета России (ОКР).



Юрий Розанов внёс большой вклад в популяризацию хоккея в нашей стране. В память о Юрии Альбертовиче матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания», — сказано в пресс-релизе КХЛ.