Боунесс — о Василевском: если бы в воротах «Тампы» был любой другой вратарь, мы бы забили

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0:2) оценил игру российского голкипера «молний» Андрея Василевского.

«Слушайте, если бы сегодня в других воротах был любой другой вратарь, кроме Василевского, мы бы что-то забили. Он сыграл замечательно. Поэтому он лучший вратарь в лиге», – цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ в русской версии.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил шат-аут, отразив 28 бросков. Российский вратарь провёл третий кряду матч на ноль, отразив за это время 73 броска. В последний раз Василевский пропускал шайбу 23 февраля во встрече с «Каролиной Харрикейнз». Текущая сухая серия Андрея составляет 200 минут 26 секунд.