ФХР отреагировала на смерть спортивного комментатора Юрия Розанова
Федерация хоккея России отреагировала на смерть спортивного комментатора Юрия Розанова.
«На 60-м году жизни скончался Юрий Розанов — спортивный комментатор, голос которого знаком каждому хоккейному и футбольному болельщику в нашей стране.
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Розанов вместе с Сергеем Крабу комментировал незабываемый финал молодёжного ЧМ по хоккею 2011 года, за эту работу оба получили премию ТЭФИ.
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Федерация хоккея России приносит глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам таланта известного комментатора», — сказано в сообщении организации.
Комментатор Юрий Розанов ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский. Все матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания в память о Розанове.
Матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания в память о Юрии Розанове
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