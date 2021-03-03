ФХР отреагировала на смерть спортивного комментатора Юрия Розанова

Федерация хоккея России отреагировала на смерть спортивного комментатора Юрия Розанова.

«На 60-м году жизни скончался Юрий Розанов — спортивный комментатор, голос которого знаком каждому хоккейному и футбольному болельщику в нашей стране.

⠀

Розанов вместе с Сергеем Крабу комментировал незабываемый финал молодёжного ЧМ по хоккею 2011 года, за эту работу оба получили премию ТЭФИ.

⠀

Федерация хоккея России приносит глубочайшие соболезнования родным, близким, коллегам и поклонникам таланта известного комментатора», — сказано в сообщении организации.

Комментатор Юрий Розанов ушёл из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщил его коллега Михаил Моссаковский. Все матчи плей-офф КХЛ 3 марта начнутся с минуты молчания в память о Розанове.