«Торпедо» на один сезон продлило контракт с нападающим Энди Мили
Хоккейный клуб «Торпедо» продлил контракт с американским нападающим Энди Мили, сообщается на официальном сайте нижегородского клуба. Новое соглашение с хоккеистом рассчитано до окончания сезона-2021/2022.
32-летний нападающий вернулся в нижегородскую команду перед началом этого сезона. В регулярном чемпионате Миле принял участие в 55 матчах, в которых забросил 19 шайб и сделал 25 результативных передач при показателе полезности "+5" и 35 минутах штрафного времени. В среднем за матч Энди проводил на льду 19 минут 14 секунд.
Всего за два сезона в нижегородском клубе форвард в 123 матчах набрал 78 (35+43) очков. Сегодня, 3 марта, команда Дэвида Немировски начинает выступление в плей-офф, соперником «Торпедо» является «Ак Барс».
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