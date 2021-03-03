Гендиректор «Трактора» высказался на тему возможного приглашения в команду Панарина

Генеральный директор «Трактора» Иван Савин высказался касательно возможного приглашения в команду форварда Артемия Панарина.

«Если вдруг мы немедленно войдём с ним в контакт и будем изо всех сил пытаться вернуть его на родину. Хотя я, конечно же, искренне желаю ему долгой и успешной карьеры в НХЛ, он заслуживает места в сильном клубе.

Хватит ли денег? Зависит от успехов коммерческой деятельности клуба. Больше, чем сейчас, бюджетных денег не будет. Если мы хотим Панарина, то должны заработать ровно столько, чтобы нам хватило денег на заключение контракта с ним», – цитирует Савина пресс-служба челябинского клуба.

Ранее экс-тренер «Витязя» Андрей Назаров заявил, что во время выезда подмосковной команды в Ригу в 2011 году Панарин избил в баре девушку. После этого сообщения он ушёл в отпуск. В сообщении телеграм-канала «НЕЗЫГАРЬ» отмечается, что в ближайшее время огласке будут преданы подлинный протокол и все материалы по делу.