«Рейнджерс» заинтересованы в трудоустройстве Деанджело в АХЛ, только не в свой фарм-клуб

Обозреватель канадской телекомпании TSN Фрэнк Серавалли отметил, что бывший защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Тони Деанджело, скандально известный тем, что устроил драку с одноклубником Александром Георгиевым, может трудоустроиться в АХЛ.



«В том, чтобы отдать его в какой-нибудь клуб АХЛ «рейнджеры» сильно заинтересованы. Только в свой фарм-клуб они Деанджело отправлять не хотят, в «Хартфорде» ему рады не будут, нужна другая команда», — сказал Серавалли в эфире TSN Insider Trading.



Напомним, что 25-летний Деанджело был исключён из основного состава после драки, но его контракт ($ 4,5 млн до конца сезона-2021/2022) не был выкуплен. Из-за испорченной репутации ни один клуб НХЛ не хочет приглашать Деанджело к себе.

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