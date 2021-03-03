Науменков объяснил, почему его результативность выросла после обмена из ЦСКА в «Салават»
Защитник уфимского «Салавата Юлаева» Михаил Науменков рассказал, почему его результативность улучшилась после обмена из московского ЦСКА.
«Мне в «Салавате» больше доверяют. И партнёры помогают, подсказывают — всё складывается удачно. Могла ли улучшиться моя статистика в ЦСКА, если бы больше доверяли там? Нет смысла об этом говорить. Там от меня требовали выполнять немного другие функции. Но хорошо, что в «Салавате» прибавил в результативности», — приводят слова Науменскова «Известия».
Игрок обороны перешёл в «Салават» из ЦСКА в результате обмена 29 ноября 2020 года. В сезоне-2020/2021 он провёл за армейцев 25 матчей и набрал 6 (3+3) очков. В 26 матчах за «Салават Юлаев» хоккеист набрал 13 (4+9) очков.
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