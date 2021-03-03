Скудра — об уходе из «Динамо» Р: сейчас хочу отдохнуть после непростого сезона

Бывший главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал уход из латвийского клуба.
«Хочу поблагодарить организацию рижского «Динамо» за то, что дали возможность поработать в клубе. Я девять лет работаю в КХЛ, но это был мой первый сезон в латвийской команде. Да, итоговый результат негативный, но всё равно это был хороший опыт.
Мы оказались в такой ситуации, в которой вряд ли какой-то другой тренер смог бы отработать лучше. Но мы закончили сезон, преодолели этот непростой год, старались навязывать борьбу соперникам в каждом матче. Отмечу, что в рижском «Динамо» заиграло много молодых латвийских ребят, которым мы дали шанс. Думаю, что у команды серьёзные перспективы для строительства нового коллектива. Сделан хороший шаг вперёд. Хочется верить, что дальше будет только лучше.
Сейчас я хочу отдохнуть после этого непростого сезона. Он отнял очень много сил и здоровья, мы все болели. Планирую восстановиться, побыть с семьёй и посмотреть матчи плей-офф КХЛ», — сказал Скудра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 3 марта 2021
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