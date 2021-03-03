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Крылов — о ходе строительства «Арены-Омск»: на три недели опережаем график

Крылов — о ходе строительства «Арены-Омск»: на три недели опережаем график
Хоккей / КХЛ 0
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Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов рассказал о ходе строительства «Арены-Омск».

«Только вчера в Петербурге проводил рабочее совещание со строительной площадкой. Могу сказать, что мы находимся в графике — причём с учётом тяжёлой зимы мы на три недели опережаем этот график. Мы полностью закончили формирование фундамента и первого этажа. Сейчас идёт сборка второго и третьего этажа. Я надеюсь, если всё будет хорошо — в мае мы уже приступим к монтажу крыши», – сказал Крылов в эфире клубного ТВ.

Напомним, что в феврале строители завершили устройство фундамента под основным зданием и приступили к формированию арматурного каркаса, бетонированию колонн и стен первого этажа на последнем участке. Одновременно на других участках продолжается устройство арматурного каркаса, бетонирование колонн и стен на плите перекрытия второго этажа. А также устройство арматурного каркаса перекрытия третьего этажа.

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