Ставровский — о сезоне в «Сочи»: за свою работу мне не стыдно

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский поделился мыслями об опыте работы в КХЛ.



«Огромное спасибо руководству хоккейного клуба «Сочи», что предоставило мне такую возможность — попробовать себя в роли главного тренера клуба КХЛ. Это неоценимый опыт.



Сезон получился очень интересным. У меня теперь есть чёткое понимание, что это за лига и как здесь нужно работать.



У нас весь тренерский штаб был новичками в этой лиге. Всё равно какое-то время мы притирались, но я считаю, что за свою работу мне не стыдно.



Мы отнеслись к делу очень профессионально. Повторюсь: теперь есть чёткое понимание, что делать и как делать в этой лиге», — приводит слова Ставровского пресс-служба сочинцев.



Южане в текущем сезоне заняли 10-е место в таблице Западной конференции. Ставровский возглавил клуб в октябре 2020 года.

«Сочи» потерпел 7-е поражение подряд, уступив «Северстали» в последнем матче сезона