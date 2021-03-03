Ставровский — о сезоне в «Сочи»: за свою работу мне не стыдно

Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский поделился мыслями об опыте работы в КХЛ.
«Огромное спасибо руководству хоккейного клуба «Сочи», что предоставило мне такую возможность — попробовать себя в роли главного тренера клуба КХЛ. Это неоценимый опыт.
Сезон получился очень интересным. У меня теперь есть чёткое понимание, что это за лига и как здесь нужно работать.
У нас весь тренерский штаб был новичками в этой лиге. Всё равно какое-то время мы притирались, но я считаю, что за свою работу мне не стыдно.
Мы отнеслись к делу очень профессионально. Повторюсь: теперь есть чёткое понимание, что делать и как делать в этой лиге», — приводит слова Ставровского пресс-служба сочинцев.
Южане в текущем сезоне заняли 10-е место в таблице Западной конференции. Ставровский возглавил клуб в октябре 2020 года.
- 3 марта 2021
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