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Ставровский — о сезоне в «Сочи»: за свою работу мне не стыдно

Ставровский — о сезоне в «Сочи»: за свою работу мне не стыдно
Хоккей / КХЛ 0
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Главный тренер «Сочи» Евгений Ставровский поделился мыслями об опыте работы в КХЛ.

«Огромное спасибо руководству хоккейного клуба «Сочи», что предоставило мне такую возможность — попробовать себя в роли главного тренера клуба КХЛ. Это неоценимый опыт.

Сезон получился очень интересным. У меня теперь есть чёткое понимание, что это за лига и как здесь нужно работать.

У нас весь тренерский штаб был новичками в этой лиге. Всё равно какое-то время мы притирались, но я считаю, что за свою работу мне не стыдно.

Мы отнеслись к делу очень профессионально. Повторюсь: теперь есть чёткое понимание, что делать и как делать в этой лиге», — приводит слова Ставровского пресс-служба сочинцев.

Южане в текущем сезоне заняли 10-е место в таблице Западной конференции. Ставровский возглавил клуб в октябре 2020 года.

«Сочи» потерпел 7-е поражение подряд, уступив «Северстали» в последнем матче сезона
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