Крылов — о неудачах «Омских Ястребов»: во главу угла ставится рост мастерства, а не место

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов оценил выступление молодёжной команды «Омские Ястребы» в текущем сезоне. Клуб не попал в плей-офф МХЛ.



«У нас есть много талантливых ребят в молодёжке. Наша молодёжная команда в этом году с точки зрения спортивного результата выступила неудачно, но сейчас во главу угла у нас ставится рост мастерства, а не занятое место по итогам чемпионата. Кроме того, „Омские Ястребы“ были одной из самых молодых команд МХЛ этого сезона. Средний возраст — чуть меньше 18 лет. Поэтому у них, конечно, всё впереди. В этом году пять наших воспитанников вызваны в расширенный состав сборной на ЮЧМ, такого не было 20 лет. Практически все команды нашей академии имеют шанс выйти в региональные финалы первенства России, а 2003, 2004 и 2005 годы, я уверен, поборются за первое место. Причём 2003 год будет играть в Омске, так что победить на своём льду будет приятно вдвойне», — сказал Крылов в эфире клубного ТВ.

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