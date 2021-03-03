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Шипачёв стал вторым игроком, отдавшим 500 результативных передач в КХЛ

20 февраля в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» в овертайме обыграло «Йокерит». Встреча проходила на стадионе «Хартвалл-Арена» в столице Финляндии и завершилась со счётом 5:4 (1:0, 0:3, 3:1, 1:0) в пользу подопечных Владимира Крикунова.

Сегодня, 3 марта, департамент проведения соревнований КХЛ внёс изменения в протокол этого матча. Третью шайбу в ворота финской команды забросил Дмитрий Яшкин после передач Вадима Шипачёва и Дмитрия Кагарлицкого, сообщает пресс-служба КХЛ в «Твиттере».

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв отдал 500-ю результативную передачу в Континентальной хоккейной лиге.

Форвард стал лишь вторым игроком, которому покорилось это достижение. Первым стал нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин, 16 января отдавший результативную передачу в матче с «Салаватом Юлаевым».