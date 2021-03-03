«Ак Барс» — «Торпедо»: Зарипов пропустит матч, Кочетков в запасе

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Стали известны составы казанского «Ак Барса» и нижегородского «Торпедо» на первый матч серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ак Барс»:



Вратари: Рейдеборн (Билялов);

Яруллин — Мёрфи, Доус — Да Коста — Тихонов;

Педан — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Михаил Глухов;

Рукавишников — Юдин, Песонен — Кормье — Петров;

Журавлёв, Галиев — Галимов — Воронков; Сафонов.



«Торпедо»:



Вратари: Тихомиров (Кочетков);

Пайгин — Уайдмэн, Иван Чехович — Миле — Жафяров;

Остин — Орлов, Шенфельд — Шварц — Терри;

Марин — Мишарин, Варнаков — Дер-Аргучинцев — Гончарук;

Ручкин, Ураков — Михеев — Белевич.

Напомним, первый этап сезона Континентальной хоккейной лиги завершился 27 февраля 2021 года. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.