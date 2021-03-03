«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» благодаря курьёзной шайбе Основина

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

На 5-й минуте Виталий Кравцов после контратаки вывел челябинцев вперёд. Через минуту Владислав Картаев сравнял счёт. На 30-й минуте «Трактор» забил курьёзный гол. Шайба после броска Даниила Ильина отскочила от Метсолы в Вячеслава Основина, а от него в ворота. На 44-й минуте Основин оформил дубль.

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«Трактор» повёл в серии до четырёх побед со счётом 1-0. Вторая игра пройдёт в Уфе 5 марта.