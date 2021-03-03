Лямся — о курьёзном голе «Трактора»: как по мне, это гол, который нельзя засчитывать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал курьёзный гол нападающего «Трактора» Вячеслава Основина (1:3).



«Метсола? Мы его не обвиняем в пропущенных голах. Во второй шайбе была толкучка у ворот, большой трафик.



Второй гол «Трактора»? Как по мне, это гол, который нельзя засчитывать. Я взял ещё один просмотр, сначала смотрели игру рукой. Очевидно, что мы взяли челлендж на помеху вратаря. Мы должны уважать решение судей, возможно, что у них есть много камер, с которых всё видно», – приводит слова Лямся «ГорОбзор.ру».

Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.