Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Торпедо НН». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лямся — о курьёзном голе «Трактора»: как по мне, это гол, который нельзя засчитывать

Лямся — о курьёзном голе «Трактора»: как по мне, это гол, который нельзя засчитывать
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал курьёзный гол нападающего «Трактора» Вячеслава Основина (1:3).

«Метсола? Мы его не обвиняем в пропущенных голах. Во второй шайбе была толкучка у ворот, большой трафик.

Второй гол «Трактора»? Как по мне, это гол, который нельзя засчитывать. Я взял ещё один просмотр, сначала смотрели игру рукой. Очевидно, что мы взяли челлендж на помеху вратаря. Мы должны уважать решение судей, возможно, что у них есть много камер, с которых всё видно», – приводит слова Лямся «ГорОбзор.ру».

Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.

«Салават» пропустил курьёзный гол после попадания шайбы в спину игрока «Трактора» Основина
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021