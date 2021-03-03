Лямся — о курьёзном голе «Трактора»: как по мне, это гол, который нельзя засчитывать

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал курьёзный гол нападающего «Трактора» Вячеслава Основина (1:3).
«Метсола? Мы его не обвиняем в пропущенных голах. Во второй шайбе была толкучка у ворот, большой трафик.
Второй гол «Трактора»? Как по мне, это гол, который нельзя засчитывать. Я взял ещё один просмотр, сначала смотрели игру рукой. Очевидно, что мы взяли челлендж на помеху вратаря. Мы должны уважать решение судей, возможно, что у них есть много камер, с которых всё видно», – приводит слова Лямся «ГорОбзор.ру».
Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев». Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) в пользу подопечных Анвара Гатиятулина.
- 3 марта 2021
-
20:13
-
20:08
-
19:51
-
19:50
-
19:30
-
19:15
-
19:05
-
18:53
-
18:38
-
18:25
-
18:15
-
17:50
-
17:30
-
17:11
-
16:53
-
16:45
-
16:18
-
15:40
-
15:06
-
14:53
-
14:25
-
14:02
-
13:45
-
13:31
-
13:18
-
13:07
-
12:53
-
12:47
-
12:25
-
12:06
-
11:47
-
11:46
-
11:20
-
11:06
-
10:51