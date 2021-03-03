Лямся — о матче с «Трактором»: «Салават» не реализовал пять-шесть шансов на гол
Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал проигрыш в матче плей-офф КХЛ с «Трактором» (1:3).
«Это был лишь стартовый матч в серии. Встреча была равной, соперник забил простые голы. Мы свои шансы на пять-шесть голов не реализовали. Ключевым моментом стала игра Федотова, он перевернул ход матча. Мы должны были забивать в большинстве.
Федотов был в системе «Салавата» ещё в моём первом сезоне? Он был ключевым игроком матча. В хоккее каждый день люди меняют клубы. Я рад за него, что его карьера пошла вверх.
Почему не смогло забить первое звено? Нам нужно быть терпеливее. У нас были шансы — в штангу попали. Федотов здорово сыграл дважды, блином отбивал», – приводит слова Лямся «ГорОбзор.ру».
«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» благодаря курьёзной шайбе Основина
Рекомендуем вам
- 3 марта 2021
-
20:13
-
20:08
-
19:51
-
19:50
-
19:30
-
19:15
-
19:05
-
18:53
-
18:38
-
18:25
-
18:15
-
17:50
-
17:30
-
17:11
-
16:53
-
16:45
-
16:18
-
15:40
-
15:06
-
14:53
-
14:25
-
14:02
-
13:45
-
13:31
-
13:18
-
13:07
-
12:53
-
12:47
-
12:25
-
12:06
-
11:47
-
11:46
-
11:20
-
11:06
-
10:51
Партнерский контент
Рекомендуем вам