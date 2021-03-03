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Лямся — о матче с «Трактором»: «Салават» не реализовал пять-шесть шансов на гол

Лямся — о матче с «Трактором»: «Салават» не реализовал пять-шесть шансов на гол
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал проигрыш в матче плей-офф КХЛ с «Трактором» (1:3).

«Это был лишь стартовый матч в серии. Встреча была равной, соперник забил простые голы. Мы свои шансы на пять-шесть голов не реализовали. Ключевым моментом стала игра Федотова, он перевернул ход матча. Мы должны были забивать в большинстве.

Федотов был в системе «Салавата» ещё в моём первом сезоне? Он был ключевым игроком матча. В хоккее каждый день люди меняют клубы. Я рад за него, что его карьера пошла вверх.

Почему не смогло забить первое звено? Нам нужно быть терпеливее. У нас были шансы — в штангу попали. Федотов здорово сыграл дважды, блином отбивал», – приводит слова Лямся «ГорОбзор.ру».

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