Лямся — о матче с «Трактором»: «Салават» не реализовал пять-шесть шансов на гол

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал проигрыш в матче плей-офф КХЛ с «Трактором» (1:3).



«Это был лишь стартовый матч в серии. Встреча была равной, соперник забил простые голы. Мы свои шансы на пять-шесть голов не реализовали. Ключевым моментом стала игра Федотова, он перевернул ход матча. Мы должны были забивать в большинстве.



Федотов был в системе «Салавата» ещё в моём первом сезоне? Он был ключевым игроком матча. В хоккее каждый день люди меняют клубы. Я рад за него, что его карьера пошла вверх.



Почему не смогло забить первое звено? Нам нужно быть терпеливее. У нас были шансы — в штангу попали. Федотов здорово сыграл дважды, блином отбивал», – приводит слова Лямся «ГорОбзор.ру».

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