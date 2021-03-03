Гатиятулин — о победе в матче с «Салаватом»: игроки «Трактора» ловили на себя шайбы

Главный тренер «Трактор» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу в матче плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:1).



«Непростой матч. Выиграли за счёт самоотдачи и дисциплины. Сыграли терпеливо, хочу поблагодарить команду.



Почему выбрали Федотова на этот матч? Каждый игрок мотивирован на каждый матч. Мы смотрели, кто и как заканчивает регулярный чемпионат, поэтому выбрали Федотова.



Почему выпустили не основной состав на матч с «Металлургом» в „регулярке“? Такая ситуация сложилась, что нужно кому-то подлечиться. Мы решили дать возможность сыграть тем, кто до этого не так много выходил на лед.



Ожидал ли такой игры от Основина? Мы знаем возможности каждого хоккеиста.



Насколько сложно накладывать звенья на соперника? Мы действуем по ситуации. Нет такого наложения, смотрим на тех, кто готов. Их и выпускаем.



Чем отличается нынешний «Салават» от того, который был три года назад? Это было давно. Трудно вспомнить. Мы живём настоящим. Больше сосредотачивались на своей игре.



За счёт чего удалось остановить первое звено? Мы выполняли задание, строго играли. Была самоотдача, ловили на себя шайбы. Это принесло успех», приводит слова Гатиятулина «ГорОбзор.ру».

«Трактор» обыграл «Салават Юлаев» благодаря курьёзной шайбе Основина