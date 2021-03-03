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Метсола: по ощущениям, матч с «Трактором» мне удавался

Метсола: по ощущениям, матч с «Трактором» мне удавался
Хоккей / КХЛ 0
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Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола прокомментировал прокомментировал проигрыш в матче плей-офф КХЛ с «Трактором» (1:3).

«Это была первая встреча. Непростая серия, соперник повёл 1:0. Мы неплохо действовали, но соперник победил. Послезавтра у нас будет много шансов.

Есть ли претензии к своей игре сегодня? Думаю, что в первой шайбе я мог спасти команду. По ощущениям, встреча мне удавалась. Мы ждём следующий матч, у хоккеистов должна быть короткая память.

Правильно ли засчитали второй гол? В такой ситуации сложно понять, кто тебя коснулся. Я доверяю решению судей. Если они сказали, что это хороший гол, значит, так и есть.

Гол Кравцова? Пропустил простой бросок.

Кто решил, что я буду готовиться к плей-офф по индивидуальной программе и пропускать матчи? Это решение тренеров.

Почему я стал меньше заниматься индивидуально с вратарями? Всё, что происходит в команде, остаётся в ней. Больше ничего не хочу говорить», — приводит слова Метсолы «ГорОбзор.ру».

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