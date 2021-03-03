«Ак Барс» — «Торпедо»: защитник гостей Орлов удалён до конца матча в спорном эпизоде

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» принимает нижегородское «Торпедо». Встреча проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в столице Татарстана.

На 18-й минуте матча защитник нижегородцев Михаил Орлов получил удаление 5+20 за удар в область головы и шеи. Примечательно, что Орлов, проезжая мимо форварда казанцев Михаила Глухова, корпусом попал по клюшке нападающего, после чего Глухов по инерции нанёс ею себе удар по голове. Тем не менее судьи всё равно приняли решение удалить Орлова до конца матча.

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Отметим, что на заднем плане в момент контакта Орлова и Глухова защитник «Торпедо» Брэди Остин применяет опасный силовой приём против форварда казанцев Ильи Сафонова. Судьи не увидели в этом моменте нарушения.

К середине второго периода «Ак Барс» выигрывает со счётом 1:0. Единственную шайбу забросил Артём Галимов.