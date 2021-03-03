ЦСКА — «Спартак»: Радил удалён до конца матча за игру высоко поднятой клюшкой

В первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА принимает «Спартак». Встреча проходит на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации.



При счёте 0:0 на пятой секунде второго периода нападающий красно-белых Лукаш Радил был удалён до конца встречи.



После вбрасывания чешский хоккеист сыграл высоко поднятой клюшкой против форварда ЦСКА Никиты Сошникова. Крюк клюшки попал под визор российскому нападающему.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Радил получил 5+20 и покинул площадку.



На матче работают главные судьи Сергей Беляев и Константин Оленин.

«Армейцам» не удалось реализовать удаление. После второго периода счёт во встрече не открыт — 0:0.