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Капризов — о прозвище Долларовый Кирилл: в предыдущих клубах меня не называли Кириллом

Капризов — о прозвище Долларовый Кирилл: в предыдущих клубах меня не называли Кириллом
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как относится к прозвищу Долларовый Кирилл, которое ему дали партнёры по команде.

«В моих предыдущих командах никто никогда не называл меня Кириллом. Всегда либо Каприз, либо Капо, либо как-то по-другому. Но если выбирать между Dollar Bill Kirill (Долларовый Кирилл) и Kirill the Thrill, то мне всё равно. Мне нравятся оба этих прозвища, так что пусть фанаты сами решают.

Когда партнёры пришли в футболках с моим изображением, то это было очень круто. Это было неожиданно. Конечно, это заставляет тебя чувствовать себя хорошо и даже немного стесняться», — приводит слова российского нападающего The Athletic.

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Футболки с прозвищем Кирилла за океаном продаются по $ 29.
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