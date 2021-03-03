Капризов — о прозвище Долларовый Кирилл: в предыдущих клубах меня не называли Кириллом
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал, как относится к прозвищу Долларовый Кирилл, которое ему дали партнёры по команде.
«В моих предыдущих командах никто никогда не называл меня Кириллом. Всегда либо Каприз, либо Капо, либо как-то по-другому. Но если выбирать между Dollar Bill Kirill (Долларовый Кирилл) и Kirill the Thrill, то мне всё равно. Мне нравятся оба этих прозвища, так что пусть фанаты сами решают.
Когда партнёры пришли в футболках с моим изображением, то это было очень круто. Это было неожиданно. Конечно, это заставляет тебя чувствовать себя хорошо и даже немного стесняться», — приводит слова российского нападающего The Athletic.
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Футболки с прозвищем Кирилла за океаном продаются по $ 29.
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