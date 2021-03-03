Никитин — о здоровье Сошникова: слава богу, что глаз на месте

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал результат встречи с московским «Спартаком» (1:0 ОТ).
«Тяжёлая и равная игра. В овертайме реализовали свой шанс. Разберёмся и будем готовиться дальше. Самое главное — это результат. Плей-офф — совершенно другое соревнование. Нужно было войти в серию. Была нервозность, что долго не могли забить.
Не готов сказать, насколько серьёзно повреждение у Сошникова. Есть повреждение, но слава богу, что глаз на месте. Будем надеяться, что всё обойдётся. Не скажу сейчас, сыграет ли он ещё в серии», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Напомним, в первом матче серии плей-офф Кубка Гагарина ЦСКА в овертайме обыграл московский «Спартак». Встреча проходила на стадионе «ЦСКА-Арена» в столице Российской Федерации и завершилась со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина. В начале второго периода Лукаш Радил попал клюшкой по лицу Никите Сошникову.
- 3 марта 2021
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