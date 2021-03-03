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Паризе не сыграет по решению тренера впервые за 9 лет в «Миннесоте»

Паризе не сыграет по решению тренера впервые за 9 лет в «Миннесоте»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» Зак Паризе не примет участие в матче чемпионата НХЛ с «Вегас Голден Найтс», сообщает The Athletic.

36-летний американец не сыграет по решению главного тренера команды Дина Эвасона.

Паризе останется в запасе впервые за девять лет в «Уайлд». В карьере хоккеиста в лиге это всего лишь второй такой случай.

В текущем сезоне форвард набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «-1» в 19 матчах.

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