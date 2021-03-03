Квартальнов — о неудачной игре Да Косты и Доуса: ребята переживают, мы переживаем

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу в первом матче серии Кубка Гагарина с «Торпедо» (2:1 ОТ, 1-0).



«Лидеры Стефан Да Коста и Найджел Доус забрали половину большинства, но ничего не создали? Хорошо, что последний бросок реализовали. Что сейчас говорить? Мы понимаем, что тяжело как-то идёт игра.



Ребята переживают, мы переживаем — надо просто успокоиться. Они умеют реализовывать моменты, здесь чисто психология.



Означает ли очередной хороший матч Тревора Мёрфи, что Микаэль Викстранд пока играть не будет? По Викстранду мы вопрос не закрыли. Приняли решение, что Адам Рейдеборн сейчас в воротах. Может быть, он и следующую встречу сыграет.



Я пока не могу по горячим следам ответить. Викстранда мы увидим в этой серии, он в хорошей форме», — приводит слова Квартальнова «Бизнес.Online».

«Ак Барс» в овертайме переиграл «Торпедо». Победный гол забил Мёрфи