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Капитан «Вашингтона» Овечкин в матче с «Бостоном» ударил соперника клюшкой в пах

Капитан «Вашингтона» Овечкин в матче с «Бостоном» ударил соперника клюшкой в пах
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ларс Эллер и Якуб Врана. За «Бостон» единственную шайбу забросил Давид Пастрняк.

Российский форвард Александр Овечкин за 23.13 на площадке совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». В третьем периоде матча Овечкиным и форвардом «Бостоном» Трентом Фредериком возник конфликт. Россиянин ударил оппонента клюшкой между ног. Оба получили по двухминутному удалению.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» журналиста Ника Альберга.

«Кэпиталз» на выезде обыграли «Брюинз» в серии буллитов
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