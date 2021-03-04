«Эдмонтон» проиграл три матча кряду «Торонто» с общим счётом 1:13

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:1.

Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала седьмой в последних 10 матчах, у «Ойлерз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Примечательно, что команда Дэйва Типпетта проиграла три матча кряду «Торонто» с общим счётом 1:13 (0:4, 0:3 и 1:6). Причём в каждом матче ворота «кленовых листьев» защищал разный вратарь.

В первой встрече играл американский голкипер Джек Кэмпбелл, отразивший 30 бросков. Кэмпбелл подменял на последнем рубеже основного вратаря «Мэйпл Лифс» Фредерика Андерсена, который восстанавливался после травмы. Примечательно, что впоследствии выяснилось, что Кэмпбелл также получил повреждение, в результате чего во втором матче играл Майкл Хатчинсон. Таким образом, «Торонто», играя без первого номера, не пропустил ни одной шайбы от «Ойлерз» за 120 минут. Сегодня в ворота «Мэйпл Лифс» вернулся Андерсен и отразил 25 бросков.