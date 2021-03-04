«Вашингтон» выиграл четыре матча подряд впервые в сезоне и лидирует в Восточном дивизионе

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ларс Эллер и Якуб Врана. За «Бостон» единственную шайбу забросил Давид Пастрняк.

«Кэпиталз» одержали четыре победы подряд впервые в сезоне, три из них – в основное время. После 22 матчей «Вашингтон» занимает в Восточном дивизионе первое место, опережая «Нью-Йорк Айлендерс» на два очка и «Бостон Брюинз» – на три, при этом «мишки» сыграли на два матча меньше.

Следующий матч 6 марта команды проведут между собой, затем «Вашингтон» 8 марта сыграет с «Филадельфией Флайерз», а «Бостон» примет «Нью-Джерси Дэвилз».