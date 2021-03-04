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Коннор Макдэвид не набрал ни одного очка в трёх матчах кряду в третий раз за карьеру в НХЛ

Коннор Макдэвид не набрал ни одного очка в трёх матчах кряду в третий раз за карьеру в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:1.

Для «Мэйпл Лифс» эта победа стала седьмой в последних 10 матчах, у «Ойлерз» это четвёртое поражение в последних 10 встречах. Примечательно, что команда Дэйва Типпетта проиграла три матча кряду «Торонто» с общим счётом 1:13 (0:4, 0:3 и 1:6). Причём в каждом матче ворота «кленовых листьев» защищали разные вратари.

На протяжении этих трёх матчей капитан «нефтяников» Коннор Макдэвид не набрал ни одного очка. Подобное произошло с канадским форвардом всего третий раз за карьеру в НХЛ. 24-летний форвард три матча кряду не совершал результативных действий на стыке декабря-января (2017/2018) и в октябре 2019 года.

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