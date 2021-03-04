Марк-Андре Флёри вышел на 12-е место среди голкиперов по матчам в НХЛ
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд». После двух периодов хозяева впереди — 2:1.
Для голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри этот матч стал 861-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на 12-е место среди голкиперов по матчам в НХЛ, превзойдя результат Гампа Ворсли (860). Следующей целью для канадского вратаря является позиция Гранта Фюра, в активе которого 868 встреч в НХЛ.
Рекорд принадлежит Мартину Бродо (1266), второе место занимает Роберто Луонго (1044), топ-3 замыкает Патрик Руа (1029). В пятёрку лучших также входят Терри Савчук (971) и Эд Бельфор (963). Флёри лидирует в НХЛ по матчам среди действующих голкиперов.
Лундквист вышел на восьмое место среди голкиперов по матчам в НХЛ
Рекомендуем вам
- 4 марта 2021
-
08:31
-
08:20
-
08:16
-
08:07
-
07:58
-
07:15
-
06:59
-
06:48
-
06:44
-
06:32
-
06:10
- 3 марта 2021
-
23:49
-
23:47
-
23:31
-
22:54
-
22:40
-
22:37
-
22:32
-
22:25
-
22:15
-
21:52
-
21:41
-
21:21
-
21:13
-
21:04
-
20:49
-
20:13
-
20:08
-
19:51
-
19:50
-
19:30
-
19:15
-
19:05
-
18:53
-
18:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам