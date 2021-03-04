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Марк-Андре Флёри вышел на 12-е место среди голкиперов по матчам в НХЛ

Марк-Андре Флёри вышел на 12-е место среди голкиперов по матчам в НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» принимает «Миннесоту Уайлд». После двух периодов хозяева впереди — 2:1.

Для голкипера «Вегаса» Марка-Андре Флёри этот матч стал 861-м за карьеру в НХЛ, благодаря чему он вышел на 12-е место среди голкиперов по матчам в НХЛ, превзойдя результат Гампа Ворсли (860). Следующей целью для канадского вратаря является позиция Гранта Фюра, в активе которого 868 встреч в НХЛ.

Рекорд принадлежит Мартину Бродо (1266), второе место занимает Роберто Луонго (1044), топ-3 замыкает Патрик Руа (1029). В пятёрку лучших также входят Терри Савчук (971) и Эд Бельфор (963). Флёри лидирует в НХЛ по матчам среди действующих голкиперов.

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