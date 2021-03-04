«Анахайм» потерпел 8-е поражение подряд в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оскар Сундквист, Брэйден Шенн и Зак Сэнфорд. За «Анахайм» голы забили Макс Комтуа и Рикард Ракелль.

Для «Дакс» это поражение стало восьмым подряд в сезоне, в последних 10 играх «Анахайм» одержал лишь одну победу. У «Блюз» это шестая победа в последних 10 встречах. Следующие матчи 6 и 7 марта «Сент-Луис» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм» в эти же даты сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее в рамках игрового дня «Бостон Брюинз» в серии буллитов уступил «Вашингтон Кэптиалз» (1:2), а «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» (6:1).