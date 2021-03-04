Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Анахайм» потерпел 8-е поражение подряд в сезоне

«Анахайм» потерпел 8-е поражение подряд в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Анахайм Дакс» со счётом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оскар Сундквист, Брэйден Шенн и Зак Сэнфорд. За «Анахайм» голы забили Макс Комтуа и Рикард Ракелль.

Для «Дакс» это поражение стало восьмым подряд в сезоне, в последних 10 играх «Анахайм» одержал лишь одну победу. У «Блюз» это шестая победа в последних 10 встречах. Следующие матчи 6 и 7 марта «Сент-Луис» проведёт на выезде с «Лос-Анджелес Кингз», а «Анахайм» в эти же даты сыграет с «Колорадо Эвеланш».

Ранее в рамках игрового дня «Бостон Брюинз» в серии буллитов уступил «Вашингтон Кэптиалз» (1:2), а «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Эдмонтон Ойлерз» (6:1).

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2021, четверг. 05:30 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
2 : 3
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Сундквист (Перрон, Крюг) – 14:45' (5x4)   0:2 Шенн (Крюг, Сундквист) – 30:02' (5x4)   1:2 Комтуа (Терри, Гецлаф) – 34:13' (5x5)   1:3 Сэнфорд (Кайру, Хоффман) – 53:08' (5x4)   2:3 Ракелль (Зеграс, Фаулер) – 59:51' (6x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021