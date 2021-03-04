Овечкин стал первой звездой матча с «Бостоном». В его активе 0 очков и 4 минуты штрафа

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Ларс Эллер и Якуб Врана. За «Бостон» единственную шайбу забросил Давид Пастрняк.



Примечательно, что первой звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард за 23.13 на площадке совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». 35-летний форвард не набрал очков в этой встрече, зато выполнил шесть силовых приёмов и получил четыре минуты штрафного времени. В третьем периоде матча между Овечкиным и форвардом «Бостона» Трентом Фредериком возник конфликт. Россиянин ударил оппонента клюшкой между ног. Оба получили по двухминутному удалению.