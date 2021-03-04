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Мама братьев Райана и Кэла О'Райлли стала донором почки для друга семьи

Мама братьев Райана и Кэла О'Райлли стала донором почки для друга семьи
Хоккей / НХЛ 0

«Сент-Луис Блюз» в официальных соцсетях клуба поддержал Бонни О'Райлли, маму нападающего команды Райана О'Райлли, которая сейчас находится в больнице после перенесённой операции. Женщина стала донором почки для друга семьи.

«Мы хотим сказать выздоравливай быстрее Бонни О'Райли, которая сейчас восстанавливается после операции. Она пожертвовала почку другу семьи. Этот человек часто рано открывал городской каток, чтобы Райан и его брат Кэл в детстве могли кататься на коньках. Так держать, Бонни!», — сказано в официальном сообщении клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Сент-Луиса».

30-летний Райан О'Райлли с этого сезона является капитаном «музыкантов». В 2019 году вместе с клубом он выиграл Кубок Стэнли. У Райана есть старший брат Кэл О’Райлли.

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