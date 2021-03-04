Фредерик весь матч провоцировал Овечкина. Вызывал его на драку и хватал за свитер
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» на выезде в серии буллитов обыграл «Бостон Брюинз». Счёт встречи – 2:1.
Российский форвард Александр Овечкин за 23.13 на площадке совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». В третьем периоде матча между Овечкиным и форвардом «Бостона» Трентом Фредериком возник конфликт. Россиянин ударил оппонента клюшкой между ног. Оба получили по двухминутному удалению. Стоит заметить, что американский нападающий весь матч провоцировал Овечкина. В одном из эпизодов Трент даже вызывал Александра на драку, хватая за свитер.
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Капитан «Вашингтона» Овечкин в матче с «Бостоном» ударил соперника клюшкой в пах
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