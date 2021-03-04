«Вегас» обыграл «Миннесоту»», «Кингз» уступили «Койотс»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:1.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Так, Джонатан Маршессо, Марк Стоун, Чандлер Стивенсон и Вильям Карлссон. За «Миннесоту» единственный гол забил Маркус Фолиньо. Российский форвард Кирилл Капризов за 21.08 на площадке совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».
Следующие матчи 6 и 7 февраля «Вегас» проведёт на выезде с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» в эти же даты сыграет с «Аризоной».
В другом матче игрового дня «Аризона Койотс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Клейтон Келлер, Ник Шмальц и Юхан Ларссон. У хозяев голы забили Дрю Даути и Габриэль Виларди.
В следующих матчах 6 и 7 марта «Койотс» примут «Миннесоту», а «Кингз» в эти же даты сыграют с «Сент-Луис Блюз».
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