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«Вегас» обыграл «Миннесоту»», «Кингз» уступили «Койотс»

«Вегас» обыграл «Миннесоту»», «Кингз» уступили «Койотс»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Так, Джонатан Маршессо, Марк Стоун, Чандлер Стивенсон и Вильям Карлссон. За «Миннесоту» единственный гол забил Маркус Фолиньо. Российский форвард Кирилл Капризов за 21.08 на площадке совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1».

Следующие матчи 6 и 7 февраля «Вегас» проведёт на выезде с «Сан-Хосе Шаркс», а «Миннесота» в эти же даты сыграет с «Аризоной».

В другом матче игрового дня «Аризона Койотс» на выезде обыграл «Лос-Анджелес Кингз» со счётом 3:2. В составе победителей шайбы забросили Клейтон Келлер, Ник Шмальц и Юхан Ларссон. У хозяев голы забили Дрю Даути и Габриэль Виларди.

В следующих матчах 6 и 7 марта «Койотс» примут «Миннесоту», а «Кингз» в эти же даты сыграют с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2021, четверг. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Так (Гласс, Хаг) – 02:02' (5x5)   2:0 Маршессо (Так, Карлссон) – 25:03' (5x5)   2:1 Фолиньо (Коул, Фиала) – 29:58' (5x5)   3:1 Стоун (Стивенсон) – 51:08' (5x5)   4:1 Стивенсон (Стоун, Пасиоретти) – 56:38' (5x5)   5:1 Карлссон (Хаг) – 57:41' (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2021, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 3
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Келлер (Истерли, Экман-Ларссон) – 29:26' (5x5)   1:1 Даути (Кемпе, Копитар) – 30:59' (5x4)   1:2 Шмальц (Гарланд, Чикран) – 32:40' (5x4)   1:3 Ларссон – 32:53' (5x5)   2:3 Виларди (Андерсон, Атанасиу) – 53:47' (5x5)
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