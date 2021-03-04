Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», у Рантанена и Ландескога по 4 очка

«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», у Рантанена и Ландескога по 4 очка
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отмелись Микко Рантанен (2), Самуэль Жирар и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 11.20 на площадке результативными действиями не отметился, его показатель полезности составил «0».

Защитник «Шаркс» Николай Кныжов за 18.18 на льду совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

«Эвеланш» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Сан-Хосе» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 6 и 7 марта «Колорадо» проведёт дома с «Анахайм Дакс», а «Сан-Хосе» в эти же даты примет «Вегас Голден Найтс».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 марта 2021, четверг. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
0 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Маккиннон, Ландеског) – 34:24' (5x5)   0:2 Жирар (Рантанен, Ландеског) – 45:29' (5x5)   0:3 Ландеског (Кадри, Рантанен) – 48:23' (5x4)   0:4 Рантанен (Кадри, Ландеског) – 54:34' (5x5)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021