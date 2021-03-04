«Колорадо» обыграл «Сан-Хосе», у Рантанена и Ландескога по 4 очка

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» на выезде обыграл «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отмелись Микко Рантанен (2), Самуэль Жирар и Габриэль Ландеског. Российский форвард Валерий Ничушкин за 11.20 на площадке результативными действиями не отметился, его показатель полезности составил «0».

Защитник «Шаркс» Николай Кныжов за 18.18 на льду совершил один бросок по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

«Эвеланш» одержали шестую победу в последних 10 играх, у «Сан-Хосе» это шестое поражение в последних 10 встречах. Следующие матчи 6 и 7 марта «Колорадо» проведёт дома с «Анахайм Дакс», а «Сан-Хосе» в эти же даты примет «Вегас Голден Найтс».