Зубарев — о серии с ЦСКА: здесь нечего бояться. Это игра, а не война, где умирают люди
Защитник «Спартака» Андрей Зубарев дал комментарий после стартового матча серии первого раунда Кубка Гагарина с ЦСКА (0:1 ОТ, 0-1). Исход встречи решил бросок нападающего «армейцев» Максима Шалунова.
«Делали, что нужно делать в плей-офф: много блоков, столкновений, поддержка внутри команды. Мы выстояли свои удаления, но надо забивать в большинстве, чтобы выигрывать.
В команде есть молодые ребята, кто не играл с ЦСКА в регулярке. Всем надо понять, что бояться нечего здесь. Это жизнь, это игра, это не война, где люди умирают. Мы играем в хоккей, делаем любимое дело. Это хитрая игра, силовая игра, игра характеров, надо просто грамотно выполнять определённые действия», – цитирует Зубарева пресс-служба КХЛ.
Знарок — о поражении: в основное время 0:0 что у чемпиона, что у нас
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