Спецца — пятый в списке возрастных игроков «Торонто», сделавших ассистентский хет-трик

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на выезде разгромил «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 6:1.

Одним из главных героев матча стал нападающий «Торонто» Джейсон Спецца. Канадский форвард оформил ассистентский хет-трик, став пятым по возрасту (37 лет 263 дня) игроком в истории «Мэйпл Лифс» с подобным достижением.

Клубный рекорд принадлежит Карлу Брюэру, который в 1980 году сделал три результативные передачи в одном матче в возрасте 41 года и 78 дней. В топ-5 также находятся Джордж Армстронг (38 лет 209 дня), Ред Келли (38 лет 159 дней), и дважды Норм Улльман (38 лет 32 дня и 37 лет 341 день).

Примечательно, что в середине января «кленовые листья» поместили Джейсона на драфт отказов, откуда канадского форварда в течение 24 часов мог забрать любой клуб лиги. Однако Спецца заявил, что моментально объявит о завершении карьеры, если его заберут с драфта отказов, после чего остался в расположении «Торонто».