Лавиолетт: у «Бостона» отличная команда, поэтому это очень хорошая победа для «Вашингтона»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1 Б).
«Игра была максимально равная и плотная. Думаю, что мы сегодня хорошо поработали в обороне. Мы знаем, что у «Бостона» отличная команда, и поэтому это была очень хорошая победа для нас», — сказал Лавиолетт, одержавший свою 650-ю победу в карьере.
Первой звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард за 23.13 на площадке совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». 35-летний форвард не набрал очков в этой встрече, зато выполнил шесть силовых приёмов и получил четыре минуты штрафного времени. В третьем периоде матча между Овечкиным и форвардом «Бостона» Трентом Фредериком возник конфликт. Россиянин ударил оппонента клюшкой между ног. Оба получили по двухминутному удалению.
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