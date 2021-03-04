Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Лавиолетт: у «Бостона» отличная команда, поэтому это очень хорошая победа для «Вашингтона»

Лавиолетт: у «Бостона» отличная команда, поэтому это очень хорошая победа для «Вашингтона»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:1 Б).

«Игра была максимально равная и плотная. Думаю, что мы сегодня хорошо поработали в обороне. Мы знаем, что у «Бостона» отличная команда, и поэтому это была очень хорошая победа для нас», — сказал Лавиолетт, одержавший свою 650-ю победу в карьере.

Первой звездой матча стал капитан столичной команды Александр Овечкин. Российский форвард за 23.13 на площадке совершил пять бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «-1». 35-летний форвард не набрал очков в этой встрече, зато выполнил шесть силовых приёмов и получил четыре минуты штрафного времени. В третьем периоде матча между Овечкиным и форвардом «Бостона» Трентом Фредериком возник конфликт. Россиянин ударил оппонента клюшкой между ног. Оба получили по двухминутному удалению.

Фредерик весь матч провоцировал Овечкина. Вызывал его на драку и хватал за свитер
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021